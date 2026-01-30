Финансов директор на верига магазини: Ние не сме буквалисти
Каква е ситуацията в големите магазини и има ли затруднения там?
Търговците също трябва да връщат ресто единствено в евро. Законът обаче предвижда изписването на цените на стоките да остане в двете валути до 8 август.
Цветомир Узунов, финансов директор на верига магазини, коментира пред bTV, че са осигурени достатъчно наличности евро и имат изградена съответната логистична организация.
"Разбира се, с подкрепата на нашите логистични и банкови партньори. Така че очаквам процесът да мине незабелязано за клиентите и гладко“, коментира той.
"При нас натискът с монети беше в края на миналата година и по естествен път от 1 януари по-скоро се пренасочиха монетите към колегите в банковия сектор", посочи Узунов.
"Ние не сме буквалисти. Отнасяме се с разбиране към нашите клиенти. Разбира се, имаме няколко много екстремни казуса - буквално с торби с пари, които блокират целия процес. Помолили се клиентите да платят по различен начин за стоките си“, коментира той за правилото клиентите да плащат с до 50 монети.
"Колегите са инструктирани да се отнасят с разбиране, защото ситуацията го изисква от всички нас при много крайни случаи. Разбира се, молим клиентите, ако разполагат с друго, да платят. Ако не могат, разбира се, се опитваме да обслужим всички", допълни финансовият директор.
"През януари месец категорично плащанията са в брой. За да си представите, първите дни бяха от порядъка на над 90% в брой – едри купюри лева“, посочи още Узунов.
Той изказа своята благодарност към касиерите за изключителното им спокойствие и усърдност.
