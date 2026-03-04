Финансов експерт: Никой не може да заличи лошо ЦКР и няма "вътрешен човек" в банката, който да изтрие историята ви
©
"Нека бъдем категорични - никой не може да заличи лошо ЦКР, няма "вътрешен човек" в банка, който да изтрие историята ви, и няма легитимен кредитен консултант, който да иска предварително пари за "гарантирано одобрение“, пише Стаменова в публикация в социалните мрежи.
ЦКР е официална система, а данните в нея се коригират само при реално погасяване на задължения, предоговаряне на кредита или след изтичане на законовите срокове. Всичко останало, което обещава "бързо решение“, е измама, категорична е Стаменова.
Стаменова описва класическата схема: "Обещават бързо решение, искат такса за обработка, комисионна или документи, след което изчезват. Истината е, че при проблем с кредити се работи със стратегия - анализ на задълженията, оптимизация, рефинансиране при възможност и договаряне с кредитори.“
Като професионален кредитен консултант тя подчертава, че не изисква предварителни такси от клиентите, няма скрити комисионни и не дава празни обещания. Възнаграждението ѝ се изплаща от финансовата институция само при успешно финализирана сделка.
"Ако някой ви иска пари предварително или гарантира одобрение - това е червен флаг“, предупреждава Стаменова.
"Не задълбочавайте финансовия проблем с нова измама. Потърсете професионален кредитен консултант, който работи прозрачно и законно.“
"Финансовата стабилност започва с информирано решение“, завършва своята публикация тя.
Още от категорията
/
Ендокринолог: Натрупването на мастна тъкан около корема говори за повишен риск от сърдечносъдови заболявания
04.03
Изявени нефролози от България и Турция обсъждат иновациите в бъбречната трансплантация от жив донор
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш енергиен министър: Битовият ток остава без промяна, за бизне...
21:05 / 04.03.2026
Нейнски: Непосредствена заплаха за България на този етап няма
20:10 / 04.03.2026
Юлиан Войнов: Конфликтът в Близкия изток може да доведе до рецеси...
19:40 / 04.03.2026
КЗК препоръча незабавни действия от кабинета на пазара на горива
18:18 / 04.03.2026
МВнР: Усилията ни са съсредоточени за извеждане на българите от Б...
17:26 / 04.03.2026
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният ...
17:25 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.