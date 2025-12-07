Финансов експерт: В голяма част позитивите на еврото вече са реализирани
"Очакваме ръстът да продължи, доста по-бърз ръст на брутния вътрешен продукт в България от този в Европа. Ръстът на брутния вътрешен продукт предвид това, което гледаме и като проектобюджет, все още ще продължи и през 2026 г. да бъде дърпано от потреблението", каза експертът по време на конференцията "Еврозоната: Уравнения и решения 2025", която е организирана от националната телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес телевизията Bloomberg TV Bulgaria.
Узунов отбеляза и че ниската безработица – макар и малко по-висока от средноевропейската – допринася за стабилна среда.
Очакваното увеличаване на разходите за отбрана в Европа може да засили европейската икономика като цяло, а това би помогнало на българските експортно ориентирани компании, което от своя страна би се отразило положително и върху доходите на работещите, стана ясно от думите му.
Еврото като катализатор, а не като риск
"Еврото ще бъде катализатор на добрите неща. В голяма част позитивите му вече са реализирани. Така че не очаквам нещо съществено различно през 2026, освен това, че ще сме в евро", заяви Узунов.
Той гледа на въвеждането на еврото като на катализатор на стабилността, а не като източник на риск.
Доходи, потребление и модерна търговия
Узунов е убеден, че 2026 г. трябва да бъде година, в която обществото да се успокои и да погледне по-реалистично на положението си.
По неговите думи България вече се нарежда сред държавите с много добър разполагаем доход – дори сред най-високите 5% в света, когато се гледа покупателната способност.
Финансовият директор подчерта значението на модерната търговия, която вече заема около 60% от българския ритейл сектор. Според него подобни формати са "гръбнакът" на достъпа до качествени стоки, логистика и стабилност за потребителите и производителите.
Логистичните предизвикателства при въвеждането на еврото
Една от най-сложните операции за ритейл сектора в началото на 2026 г. ще бъде логистичната обработка на кеша.
Узунов описа процеса като изключително труден и скъп, защото преминаването към евро означава зареждане на магазините с огромни количества нова валута за ресто.
