Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
По думите му истината е по-проста и по-скучна. "Банките и търговските вериги свършиха огромна работа. За изключително кратък период през тях минаха милиарди левове. Да, има технически грешки. Да, има опити някой да "пробва" да вдигне цена покрай еврото. Да, някои банкомати са препълнени с левове. Да, някои магазини не могат да ни върнат в евро. Това се случва при всяка голяма промяна и навсякъде. Няма нищо уникално и фатално в това", посочи Василев.
"Вместо да се вкарваме в истерия, можем да направим нещо много по-силно и зряло – да бъдем спокойни и разумни. Ако нещо е станало неоправдано скъпо, просто не го купуваме. Толкова. Аз не купувам неща, които са ми скъпи. Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден. И това ще мине. И този шум ще отшуми. Въпросът е дали ще позволим да ни управляват чрез страх или ще запазим хладен ум и контрол. Аз избирам второто, а ти?", допълни финансовият консултант.
Още по темата
/
Габриела Руменова: Начинът на представяне на информацията за цената не трябва да заблуждава потребителя
11:02
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:02
Продавачка на пазара: Много объркано стана, българите купуват по 1-2 моркова, изнервят се и искат да им се връща в лева
09:59
Гроздан Караджов: 3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров
05.01
Шефът на такситата: В очите на хората шофьорите се превърнаха в "помпаджии" и нарушители на закона
05.01
Жена: Запазила съм час на 29 декември цената е 80 лева, на 5 януари исках да променя часа - процедурата вече е с 8 лева отгоре
05.01
Още от категорията
/
Специалисти: За децата със слухови и речеви затруднения възстановяването и развитието не приключват с медицинската намеса
05.01
Керемедчиев: Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро
05.01
Търговците знаят ли, че един лев не е равен на едно евро?: Спекула с цените на паркинг в Плевен
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машин...
22:53 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.