Финансовият директор на най-големия частен работодател в България: Превърнахме се в най-използвания банкомат в страната
©
Така финансовият директор на "Кауфланд България“ Цветомир Узунов описа ситуацията в подкаста на Money.bg в първите дни на новата година.
По думите му клиентите масово са депозирали едри левови банкноти – най-често по 50 и 100 лева – и са теглели ресто в евро. Покупките са били със сравнително ниска стойност, а средните сметки – осезаемо по-ниски от обичайните за периода.
Като един от най-големите търговци в страната, "Кауфланд“, заедно с останалите големи вериги, се нарежда сред третото най-предпочитано място за обмяна на валута, след банките и пощите.
"В първия работен ден бях в централен филиал за няколко часа и само за около час се събра цяла пачка от банкноти по 50 и 100 лева. Клиентите бяха обичайните за това време сутрин – около 8 ч., хора, които минават за бърза закуска. Най-често – баничка. Нищо необичайно“, разказва Узунов.
Неочаквана тенденция обаче прави впечатление – сериозен спад в картовите плащания, които по принцип остават най-лесният и най-безопасен начин за разплащане.
Данните показват, че в първите работни дни те са били наполовина, а на моменти дори едва една пета от стандартното ниво. Най-вероятното обяснение – желанието на клиентите да "изчистят“ левовете си срещу евро.
Финансовият директор отправя и важно предупреждение: макар големите вериги да са планирали и заредили значителна евро-наличност, тя няма как да бъде достатъчна, ако всички клиенти настояват да плащат в кеш.
"В този период на годината обслужваме грубо около 200 хиляди клиенти на ден. Ако всеки от тях дойде със 100 лева за една баничка и очаква ресто – нека го сметнем по-просто – около 50 евро, това означава ежедневно да осигуряваме ресто в размер на близо 10 милиона евро. Нещо, което е абсолютно невъзможно“, обяснява Узунов.
2026 г. е специална за веригата, която е не само най-големият частен работодател, но и една от най-големите компании в България, не само заради валутните промени, но и заради 20-годишния ѝ юбилей на българския пазар.
"Общите инвестиции до момента – ако включим вложенията в обекти и свързаната с тях дейност – възлизат на близо 2 милиарда лева. Данъците, осигуровките и заплатите, изплатени в България, са още около 3 милиарда. Така за тези 20 години говорим за приблизително 5 милиарда лева инвестиции“, посочва Узунов.
Инвестиционният план за юбилейната година включва откриване на нови магазини и реновиране на съществуващи, като част от новите обекти ще бъдат в изцяло нови за веригата градове. София остава ключов пазар, а възвръщаемостта на инвестиция в нов обект отнема между 10 и 25 години.
Още по темата
/
Теменужка Петкова: Оттук нататък предстои единствено и само да черпим ползите от това, че България е в еврозоната
14.01
Заради еврото: Приеха изменение на таксите, събирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
14.01
Радомир Чолаков: В малките населени места на първа линия са кметът, полицаят и пощаджийката. На втора линия са държавните органите
14.01
Ръководителят на Координационния център за еврозоната: Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
14.01
Окръжният прокурор на Русе: Част от фалшивите банкноти са били насочени към малки населени места
14.01
Още от категорията
/
Проф. Бобева: Обикновено се очаква да обеднееш в еврозоната, а ние от миналата година демонстрираме огромно богатство
09.01
Шефът на една от горемите хранителни вериги: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
09.01
Резиденцията на Тодор Живков в Нареченски бани днес е луксозен хотел, с цена за двойна стая от 266 евро
07.01
Брокер: Чуждестранни компании купуват цели сгради в България и плащат пенсии с приходите от наемите
06.01
Управител на голям магазин: Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка
02.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.