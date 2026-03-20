Георги Клисурски. За този период бяха постигнати следните резултати, отчитат от Министерството на финансите:
– 65 млн. евро са осигурени с план-сметката за изборите за народни представители на 19 април 2026 г.;
– Изготвен и приет е удължителният закон за бюджета. Благодарение на него държавата ще може да извършва всички необходими разплащания след 31 март т.г. до приемането на редовен бюджет;
– Над 150 млн. евро са разплатени по Общинската инвестиционна програма към 19.03.2026 г. на повече от 100 общини;
– 25 млн. евро са осигурени за подкрепа в размер на 20 евро месечно за над 1 млн. физически лица с ниски доходи заради поскъпването на горивата;
57,8 млн. евро са осигурени за Великденски добавки за близо 1,6 млн. възрастни хора;
– 31,3 млн. евро са осигурени за 5% увеличение на заплатите в сектори с държавна субсидия - "БДЖ-Пътнически превози“, Националната компания "Железопътна инфраструктура“, "Български пощи“ и системите на градския транспорт във всички общини;
– 300 млн. евро е набраният ресурс в 2 аукциона на държавни ценни книжа;
Възстановена е практиката да бъдат публикувани отчетните данни за приходите, разходите и бюджетното салдо в началото на всеки месец.
Финансовият министър Клисурски отчете свършеното за един месец
