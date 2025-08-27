© Булфото/Архив "С 4 млрд. лв. ще бъде увеличен капиталът на Българската банка за развитие", заяви на брифинг в МС финансовият министър Теменужка Петкова.



По думите ѝ една от основните цели на банката съгласно закона е да осигурява инструменти за финансиране на публични проекти и инвестиции, които са приоритетни за икономиката на страната.



"Средствата за увеличаване на капитала на ББР не влияят по никакъв начин на дефицита. Това е операция, която е свързана с финансирането на бюджетното салдо. Целта е свързана с дългосрочната възможност на банката да осигурява финансиране за важни за икономическия сектор проекти. Очакванията за инвестиции са за изграждане на индустриални зони, във ВиК сектора, зелената енергия и енергийната ефективност, отбраната и сигурността", допълни Петкова.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.