Теменужка Петкова.
Когато през 2020 г. бяхме приети в чакалнята на еврозоната, президентът Радев излезе и вдигна юмрук. Сега сме свидетели на подобна дестабиизация. Създава се една ситуация, с цел да се създаде напрежение в страната, да се предизвикат предсрочни парламентарни избори и да се опорочи процесът на въвеждането на еврото в България. За всичко това трябваше да има повод, добави тя.
Рамката е тази, която е зададена от предишния министър на финансите и е плод на политиките и стандартите, които Асен Васиелв заложи. Ние много искаме да променим някои от тези заложени порочни политики, посочи Петкова.
Най-важното е, че беше възстановен диалогът с бизнеса и със синдикатите. Или трябва да търсим мерки в приходната част на бюджета, или трябва да намаляваме разходи. Сигурна съм, че във вторник ще се намери решение на тези въпроси. В момента в Министерството на финансите изчисляваме това, което са ни предложили от синдикатите и бизнеса, и във вторник заедно трябва да стигнем до общи решения. Трябва да има сериозен дебат и да се намери компромисно решение, което да е в интерес на всички, отбеляза финансовият министър.
Всичко това , за което се договорим, с бизнеса и синдикатите, ще намери отражение в Бюджет 2026. Може да има и промяна на бюджетната рамка, добави Теменужка Петкова.
Ще направим всичко възможно до края на годината България да има бюджет за 2026 г. Призовавам всички да проявим разум, да бъдем малко по-смирени, защото това е ключов момент в развитието на българската държава, подчерта министърът на финансите.
