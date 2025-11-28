Теменужка Петкова след срещата със синдикатите и бизнеса.
"Диалогът е възстановен. Чухме предложенията на бизнеса и синдикатите. Предстои в следващите дни да ги разгледаме в Министерството на финансите. Следващата седмица ще обсъдим конкретните мерки, които се предлагат. Бюджетът не е изтеглен, отложена е бюджетната процедура", обясни тя.
"Протестите ни целят увеличение на заплатите", категоричен бе президентът на КНСБ Пламен Димитров.
"Трябва да решим откъде могат да бъдат намерени между 850 млн. и 1 млрд. евро за ръста на възнагражденията. Има над 20 мерки, които коментирахме, разбрахме се финансовото министерство да ги остойности. Във вторник следобед ще се съберем да подновим диалога", допълни той.
"Вчера работихме заедно около 6-7 часа с колегите работодатели и двата синдиката и смятам, че има доста допирни точки и се надявам другата седмица да се обединим, и да направим такива промени, че работещите и фирмите да могат да запазят своите доходи и конкурентноспособност - без да ощетяваме хората в публичния сектор и интересите на синдикалните организации", каза Кирил Домусчиев, председател на КРИБ.
