Фискалният съвет предупреждава за рискове и песимистичен сценарий, препоръчвайки преработване на бюджета. Според становището трябва да се планира по-внимателно и по-консервативно, за да не ни изненада слаб растеж. Това подчертава нуждата от балансирана политика, особено при присъединяване към еврозоната.публикува позицията на Съвета без редакторска намеса:В становището на Фискалния съвет (ФС) за бюджета за 2026 г. развиваме връзката между макроикономическите прогнози, фискалните индикатори и рисковете за устойчивост. Конкретно, темата за повишаване на дефицита, когато приходите и разходите намаляват еднакво, свързани с ефекта върху БВП.Преработеният бюджет 2026 предлага намаляване на приходите и разходите с еднаква сума и дефицитът остава същият.Данните за 2026:- Първи вариант: Приходи 50.402 млрд. €, Разходи 54.052 млрд. € → Дефицит 3.65 млрд.€- Ако се намалят по равно (като във втория вариант): Приходи 49.402 млрд. €, Разходи 53.052 млрд. € → Дефицит пак 3.65 млрд.€Но! Процентът дефицит се брои спрямо БВП и ако БВП е по-малък от очакваното (защото растежът е по-слаб), същият дефицит от 3.65 млрд.€ вече е по-голям процент.-Ако БВП е 123 млрд. € (реалистичен сценарий) → 3.65 млрд. дефицит = 3% (Точно на границата)-Ако БВП падне на 118 млрд. € (песимистичен) → същият 3.65 млрд. = 3.1% (вече над позволеното!)Ако погледнем оценката за приходите на Фискалния съвет в първия вариант - 47 561,0 млн. € и оценката за разходите на Министерството на финансите - 53 876,6 млн. €, дефицитът се получава -6 315,6 млн. € ( Два пъти повече над официалния)Във втория вариант оценката на приходите на ФС с ефект от по-висок БВП от 920 млн. евро и разходи на МФ - 52 842,8, съпоставим дефицит е -5 931,4 млн. € (отново два пъти повече над официалния).Какво казваме ние от Фискалния съвет?· Новият бюджет за 2026 г. разчита на много оптимистични прогнози от висок растеж и много пари от ЕС, но има съществен риск от надценяване на приходите с 3,5–4,7 млрд. евро.· Ако растежът е по-слаб (което смятаме за по-вероятно), БВП ще е по-малък.· Тогава дори и да намалят разходите, колкото спаднат приходите, процентът на дефицита ще скочи над 3%.· Това ще наруши правилата за еврозоната и ще ни струва по-скъпо.Когато икономиката не расте колкото се надяваме, дефицитът е по-голям, дори да не сме заели повече пари. Затова от Фискалния съвет казваме да се планира по-внимателно и по-консервативно, за да не ни изненада слаб растеж. ФС предупреждава за рискове и песимистичен сценарий, препоръчвайки преработване на бюджета. Това подчертава нуждата от балансирана политика, особено при присъединяване към еврозоната.