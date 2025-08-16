ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фолклорната магия: Тази година близо 6000 участника огласиха поляните на Копривщица
След успешното провеждане на първите регионални сбирки на народното творчество в началото на 60-те години на 20-и век, през 1963 г. в Комитета за изкуство и култура се заражда идеята за организиране на всеобщ национален събор.
Културната проява има за цел да демонстрира богатото наследство на българския фолклор, художествените занаяти, приложните изкуства и специфични традиции от различни региони на страната, разказва bTV.
Тази година близо 6000 участника огласиха поляните на Копривщица в 13–тия поред фолклорен фестивал – млади и стари изпълнители от всички краища на България.
Съборът в Копривщица е обявен от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство и се провежда под егидата на Министерството на културата и Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.
