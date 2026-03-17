Андрей Гюров е провел телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен - в него двамата са обсъдили подготовката на четвъртото искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост.
В рамките на разговора им днес Гюров е откроил двата основни приоритета на служебния кабинет по отношение на НПВУ: Подготовката и подаването на искането за четвърто плащане и усилията на правителството да бъде постигнат напредък по мерките, по които Европейската комисия е задържала средства поради неизпълнение
"Целта е страната ни да получи нов финансов ресурс за инвестиции в началото на лятото'', се посочва в прессъобщението на МС.
В хода на разговора Гюров изтъкна също ангажираността на служебния кабинет към спазване на графика за изпълнение на изискванията за ефективно усвояване на европейските средства.
Фон дер Лайен за четвъртото плащане по ПВУ: Подкрепям усилията на правителството на Гюров за приемане на законодателството
