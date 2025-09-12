Фонд на фондовете и Фонд ФЛАГ ще осигурят близо 50 млн. лв. за ВиК сектора 

© Фонд на фондовете (ФнФ) и Фонд ФЛАГ подписаха Оперативно споразумение за изпълнение на финансов инструмент (ФИ) по приоритет 1 "Води“ на Програма "Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 чрез установяване на междуинституционално сътрудничество. Финансовият инструмент е структуриран под формата на заемно финансиране със споделяне на риска. Неговата основна цел е да привлече допълнителен ресурс към европейското финансиране и да увеличи възможностите за подкрепа на ВиК сектора, осигурявайки по-облекчени условия за крайни получатели при изпълнение на допустими инвестиции.



Изпълнителните директори на Фонд на фондовете и Фонд ФЛАГ, експерти от екипите на двете институции и представители на ВиК холдинга присъстваха на подписването.



Средствата в размер на 37,37 млн. лв. (19,10 млн. евро) от ПОС 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, ще бъдат допълнени с минимум 20% средства от ФЛАГ за всяко финансиране. Очаква се общият разполагаем ресурс да достигне близо 50 млн. лв. (25,6 млн. евро).



Подкрепата чрез финансовия инструмент ще бъде насочена основно към финансиране на задължителното собствено участие по одобрени проекти, за които се предоставя БФП по ПОС 2021-2027. Приоритетно проектите следва да бъдат насочени към агломерации с над 10 000 екв. ж. на територията на областите в страната, които съвпадат с обособените територии на консoлидираните ВиК оператори по Закона за водите вкл.:



· Проекти на 6-те новоконсолидирани ВиК оператора (ВиКО) - Велико Търново, Габрово, Плевен, София-област, Търговище, Хасково, както и Добрич, които са одобрени за БФП по ПОС и



· Проекти на консолидирани ВиКО, които се фазират между програмните периоди 2014-2020 и 2021-2027 г. (вкл. Пловдив, Варна, Бургас, Сливен, Перник) и са одобрени за БФП по ПОС и



· Други допустими инвестиции по програмата на горепосочените или други консолидирани ВиКО.



Съгласно Споразумение за финансиране от 16.12.2024 г., Управляващият орган на ПОС 2021-2027 възложи управлението на ФИ "Води“ на Фонд на фондовете, отчитайки необходимостта от преодоляване на установен недостиг на финансиране за ключови ВиК инфраструктурни проекти. Структурираното междуинституционално сътрудничество между Фонд ФЛАГ и ФнФ е отговор на нуждите от осигуряване на допълващо финансиране



за изпълнение на инфраструктурни интервенции, дефинирани като ключови за България в сектор "Води“ на Програма "Околна среда“ 2021-2027.



ФЛАГ е доказан партньор при финансирането на проекти във водния сектор, като е предоставил както мостово финансиране, така и заеми за собствен принос за реализация на проекти по ОПОС 2007-2013 и ОПОС 2014-2020. Фондът, създаден като инструмент на държавната политика за регионално развитие, е 100 % собственост на държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. От началото на дейността си през 2009 г. до края на 2024 г. ФЛАГ е отпуснал над 1500 бр. кредити за близо 2,3 млрд. лв. Фондът разполага и с необходимия опит и експертиза за управление на финансови инструменти, като два програмни периода участва в управлението на фондове за градско развитие по ОПРР 2007-2013 и ОПРР 2014-2020.



Фонд ФЛАГ има готовност да стартира изпълнението на инструмента в кратки срокове, като първите договори за финансиране се очаква да бъдат подписани до края на 2025 г. Срокът за усвояване на средствата е до края на инвестиционния период – 31.12.2029 г.