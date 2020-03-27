Ôîíäàöèÿ: Âàðíåíöè èçõâúðëÿò íà óëèöàòà äîìàøíèòå ñè ëþáèìöè, çàðàäè ñòðàõ îò çàðàçà ñ êîðîíàâèðóñ

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Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 09:58 / 27.03.2020Êîìåíòàðè (26)107
© Lucky Hunt
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Âàðíåíöè èçõâúðëÿò íà óëèöàòà äîìàøíèòå ñè ëþáèìöè îò ñòðàõ äà íå ãè çàðàçÿò ñ êîðîíàâèðóñ, íàó÷è Varna24.bg.

Èíôîðìàöèÿòà å íà ôîíäàöèÿ "Lucky Hunt", îò êúäåòî ñúîáùàâàò ñëåäíîòî:

"Îêîëî ïàíäåìèÿòà îò êîðîíàâèðóñà, çàáåëÿçâàìå ïî óëèöèòå íîâè êó÷åòà, ñ êàèøêè, âèäèìî äîìàøíè äî ñêîðî, óïëàøåíè è îáúðêàíè.... Ìàñîâî ñòîïàíè, ïîïàäíàëè íà ïîðåäíàòà èçìèøëüîòèíà â èíòåðíåò, ïàíèêüîñàíè, ïðèåëè ïîðåäíàòà ãëóïîñò çà ÷èñòà ìîíåòà èçõâúðëÿò äîìàøíèòå ñè ëþáèìöè îò ñòðàõ, ÷å ìîãàò äà ãè çàðàçÿò ñ Covid-19. /Çàáåëåæåòå ïèøåì COVID-19, à ÍÅ êîðîíàâèðóñ/.

COVID-19 å íîâ ùàì íà âå÷å ñúùåñòâóâàùèÿ êîðîíàâèðóñ è òîçè âèðóñ íå ìîæå äà ñå ðàçïðîñòðàíè îò äîìàøíèòå ëþáèìöè êúì õîðàòà!

COVID-19 íÿìà íèùî îáùî ñ æèâîòèíñêèÿ êîðîíàâèðóñ, êîéòî íå å îò â÷åðà èëè äíåñ, òîé å îò äúëãè ãîäèíè è å äîáðå ïîçíàò íà âñè÷êè ëþáèòåëè íà æèâîòíèòå è âåòåðèíàðíè ëåêàðè!

Îòíîâî èñêàìå äà Âè ïðèïîìíèì - âàøèòå äîìàøíè ëþèìöè íå ìîãàò äà âè çàðàçÿò ñ êîðîíàâèðóñ, íå ãè èçõâúðëÿéòå íà óëèöàòà, çàùîòî, êàêòî çíàåòå, òîâà èìà ïîñëåäñòâèÿ!"




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