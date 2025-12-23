Благомир Коцев) показа две различни реалности за България и това противоречие не може да бъде пренебрегвано, каза днес на пресконференция във Варна председателят на групата на "Обнови Европа“ в Комитета на регионите Франсоа Декостер, минути след срещата си с варненския градоначалник, съобщи репортер на Varna24.bg.
"Знае се, че арестуването на кмета Коцев без политически обосновано", заяви още Декостер и коментира последвалите протести: "Когато върховенството на закона е застрашено, то и демокрацията е застрашена!" По думите му в цяла Европа има една лоша тенденция, която оказва натиск върху местната демокрацията - върховенството на правото и на закона се отслабва на местно и регионално равнище.
"Ние като членове на Комитета по регионите в Европейския съюз заставаме твърдо в позиция на защита на закона на местно ниво", категоричен е Декостер и допълни "Днес, сме тук да изразим нашата подкрепа към кмета Коцев". По думите му атаките към местните кметове е също атака към местната демокрация.
Декостер напомни, че кметът на Варна е член на Комитета на регионите и е докладчик за Черноморската стратегия. "Това, което се случи във Варна не е само местно събитие, а рязко засяга цяла Европа!", подчерта в изявлението си пред медиите Декостер.
