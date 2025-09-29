Футболист на Добруджа с повиквателна в националния отбор

© FB: ФК Добруджа 1919 Футболистът на Добруджа Антон Иванов получи повиквателна за младежкия национален отбор на България.



От новака в Първа лига се похвалиха с национала в социалните мрежи:



"Футболистът на ПФК Добруджа Антон Иванов е включен в състава на България U21 за тренировъчен лагер и европейски квалификационни мачове:



10.10 – Португалия – България



14.10 – България – Чехия"