ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|ГДБОП разби ОПГ за трафик на наркотици
Повече от година е продължило наблюдението организираната престъпна група, за която първоначално е получен сигнал в ТД ДАНС. В последните три месеца в специализирата операция се включили и служители на ГДБОП и тогава се оказало, че за тази група има информация и при тях.
Схемата разясни наблюдаващият прокурор Славена Костова: ръководителят осигурява кокаин и марихуана от Испания и Нидерландия, след това участници под негово разпореждане са транспортирали до България. В България са укривали, съхранявали и пренасочвали към Турция наркотичните вещества. Набирани са международни шофьори, които с товарни автомобили са превозвали в тайници.
Миналата събота са извършени над 25 претърсвания и изземвания в областите Пловдив, София и Бургас. Задържан е ръководителят на ОПГ и още 4 лица, като на всички са повдигнати обвинения. Единият е освободен срещу парична гаранция от 3000 лева, останалите са с мярка "задържане под стража", наложена от първоинстанционният Окръжен съд - Пловдив.
Вчера в София още едно лице е задържано, в чийто автомобил е намерен куфар с 9 пакета около 10 кг марихуана. Лицето е доведено в Пловдив, на него също му е повдигнато обвинение и предстои на 15.08 да се внесе в съда искане за налагане на мярка задържане под стража.
Задържаните лица са от мъжки пол, на възраст от 26 до 62 години. Четирима са от София, другите двама - от Пловдив. Ръководителят е пловдивчанин, неосъждан, управител на търговско дружество, което се занимава с недвижими имоти и продажба на коли. Осъществявали са контакт и комуникация помежду си при висока конспиративност, проявявали са висока мобилност в страната и чужбина.
Всички лица са известни на ГДБОП, някои от години са били в "черния списък" като занимаващи се с международен трафик на хероин. Според пловдивските антимафиоти разкритата група е отговорна за открита дрога и в други части на страната. За част от лицата има данни, че са се занимавали с хероин. Към момента са конфискувани около 90 килограма марихуана, няма иззет кокаин.
Повече за престъпното сдружение гледайте в прикаченото видео!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 194
|предишна страница [ 1/33 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: