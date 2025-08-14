Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
ГДБОП разби ОПГ за трафик на наркотици
Автор: Диана Бикова 15:20Коментари (0)47
© Plovdiv24.bg
Славена Костова
Престъпно сдружение от шест лица, занимаващи се с международен трафик на наркотични вещества, разкриха при съвместна акция ТД ДАНС и ГДБОП под наблюдението на Окръжна прокуратура - Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Повече от година е продължило наблюдението организираната престъпна група, за която първоначално е получен сигнал в ТД ДАНС. В последните три месеца в специализирата операция се включили и служители на ГДБОП и тогава се оказало, че за тази група има информация и при тях. 

Схемата разясни наблюдаващият прокурор Славена Костова: ръководителят осигурява кокаин и марихуана от Испания и Нидерландия, след това участници под негово разпореждане са транспортирали до България. В България са укривали, съхранявали и пренасочвали към Турция наркотичните вещества. Набирани са международни шофьори, които с товарни автомобили са превозвали в тайници.

Миналата събота са извършени над 25 претърсвания и изземвания в областите Пловдив, София и Бургас. Задържан е ръководителят на ОПГ и още 4 лица, като на всички са повдигнати обвинения. Единият е освободен срещу парична гаранция от 3000 лева, останалите са с мярка "задържане под стража", наложена от първоинстанционният Окръжен съд - Пловдив.

Вчера в София още едно лице е задържано, в чийто автомобил е намерен куфар с 9 пакета около 10 кг марихуана. Лицето е доведено в Пловдив, на него също му е повдигнато обвинение и предстои на 15.08 да се внесе в съда искане за налагане на мярка задържане под стража.

Задържаните лица са от мъжки пол, на възраст от 26 до 62 години. Четирима са от София, другите двама - от Пловдив. Ръководителят е пловдивчанин, неосъждан, управител на търговско дружество, което се занимава с недвижими имоти и продажба на коли. Осъществявали са контакт и комуникация помежду си при висока конспиративност, проявявали са висока мобилност в страната и чужбина. 

Всички лица са известни на ГДБОП, някои от години са били в "черния списък" като занимаващи се с международен трафик на хероин. Според пловдивските антимафиоти разкритата група е отговорна за открита дрога и в други части на страната. За част от лицата има данни, че са се занимавали с хероин. Към момента са конфискувани около 90 килограма марихуана, няма иззет кокаин. 

Повече за престъпното сдружение гледайте в прикаченото видео!


Още по темата: общо новини по темата: 194
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
08.08.2025 »
07.08.2025 »
06.08.2025 »
предишна страница [ 1/33 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
16:58 / 12.08.2025
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
10:40 / 12.08.2025
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
20:29 / 12.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Специализирани полицейски операции в страната
Държавата разпродава имоти
Изкуствен интелект
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: