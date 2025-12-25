ГДБОП разби канал за трафик на оръжия през България за РСМ
©
Открити са 3 гладкоцевни ловни пушки, 20 газови пистолета и 5750 халосни патрона при съвместна проверка на българските служби и колегите им от службата за незаконни оръжия, опасни и радиоактивни материали на Северна Македония.
Контрабандната стока е била укрита в товарния отсек на камион с чужда регистрация, влизащ в страната от Турция.
Товарният автомобил е селектиран за проверка и рентгенов контрол на 18 декември 2025 г. Шофьорът – македонски гражданин, представил документи за превозваната стока, паркирал автомобила пред рентгеновата площадка и самоволно напускал пункта преди извършването на контролните действия.
На 24 декември, на пункта пред българските власти се явил собственикът на фирмата превозвач. При извършената, в негово присъствие, проверка и последвалия физически контрол, служителите открили и иззели 6 картонени кашона с оръжия и боеприпаси.
За контрабандните газови пистолети и халосни патрони на водача е съставен акт по Закона за митниците. Във връзка с нелегално пренасяните пушки е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
Още по темата
/
Калин Стоянов за Демерджиев: Удобно подмина въпроса за началника на Пето РУ, обвинен в участие в ОПГ
21.12
Над 26 млн. лв. е щетата към бюджета на България заради схемата с ДДС, разследвана от Европрокуратурата
05.12
Европрокуратурата извършва над 80 претърсвания в България за измами с ДДС на стойност над 13 милиона евро
05.12
ГДБОП участва в международна операция, разбила мрежа за криптоизмами и пране на пари за над 700 милиона евро
04.12
След мащабна полицейска акция: Разбиха престъпна група за каналджийство, иззета е сума от 50 000 евро
25.11
След мащабна полицейска акция: Разбиха престъпна група за каналджийство, иззета е сума от 50 000 евро
25.11
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
Още от категорията
/
Патриарх Даниил отслужи Златоустова литургия за Рождество Христово: За много благословени години!
10:56
Росен Желязков: Честито Рождество Христово! Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!
10:08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.