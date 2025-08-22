ЗАРЕЖДАНЕ...
|ГДБОП разкри голяма измама, свързана с еврото! Жена е била излъгана с 10 000 лева!
Към момента е ясно, че се касае за сума от около 10 000 лева и използване на различни заблуждващи методи за разплащане, които помагат на измамниците. С жертва са се свързали хора, които са използвали широко използвано приложение за криптирана комуникация.
"Този профил на измаминиците е бил асоцииран с телефонен номер от азиатска държава и е притежавал логото на платформата, която жертвата използва. В процеса на комуникация с жертвата тя е информирана, че ако не започне процес на прехвърляне в служебна сметка на тази платформа на нейните финансови средства, те ще бъдат изгубени, няма да може да използва приложението в тази онлайн платформа за разплащания, както и банковата си карта към тази платформа". Това обясни ст. комисар Владимир Димитров, директор на дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП.
Жертвата се е подвела по съобщенията, предоставила е данни, извършила е няколко разплащания на служебна банкова сметка, посочена от измамниците и впоследствие приложението в тази онлайн платформа е превзето, тъй като тя е предоставила достъп до него - кодовете за двустепенна верификация. А сумата, в размер на около 10 000 лева, е пренаредена към криптоплатформи от измамниците, други платформи за онлайн разплащания и други битови сметки.
