ГДБОП с предупреждение за "Черния петък"
©
Да проверяват легитимността на сайтовете и домейните, от които пазаруват.Да използват опцията "Преглед и тест" при доставка.Да не се поддават на стресиращи съобщения за изчерпани количества или ограничено време за покупка.Да бъдат особено внимателни, когато попаднат на реклама за нереално големи намаления или промоции.
Все по-често се създават фалшиви страници, които дублират визията на истински или са напълно измамни такива, които реално не извършват търговска дейност.
Още от категорията
/
Министерството на финансите събра в тематични брошури за еврото всичко, което интересува гражданите и бизнеса – ето къде да ги откриете
16:12
Атанас Зафиров към посланика на Кралство Нидерландия у нас: Много ценим помощта по отношение на граничния контрол
15:24
Вицепрезидентът Илияна Йотова и новият френски посланик у нас обсъдиха предизвикателствата пред ЕС
15:23
НЗОК обясни случаите, при които българските граждани могат да се лекуват в чужбина на разноски на Касата
14:18
Премиерът: Ще изслушаме докладите на компетентните министри и ще направим предложение за назначаване на особен управител на "Лукойл"
13:40
Адвокат Мартин Костов обясни стъпка по стъпка какво да направим, ако станем жертва на банков фишинг и неразрешени преводи
13:40
Андрей Новаков: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
12:23
Гуцанов: Справянето с демографската криза трябва да е приоритет не само на България, но и на Европа
11:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.