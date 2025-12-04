ГДБОП участва в международна операция, разбила мрежа за криптоизмами, дийп фейк реклами и пране на пари за над 700 милиона евро.В 8 държави, в координация с Европол и Евроджъст, е проведено мащабно разследване през октомври и ноември 2025 г. Дирекция "Киберпрестъпност“ на ГДБОП участва в провеждането на мащабната международна операция по прекратяване дейността на престъпна мрежа за криптовалутни измами и пране на пари, действала на територията на цяла Европа и в трети страни.8-те държави са - Белгия, България, Германия, Франция, Испания, Израел, Кипър, Малта.Арестувани са девет лица, заподозрени в пране на незаконни средства, генерирани от измамни криптовалутни платформи. Конфискувани са активи на стойност милиони евро, включително:- 800 000 евро в банкови сметки- 415 000 евро в криптовалути- 300 000 евро в брой- Цифрови устройства- Висококачествени часовници