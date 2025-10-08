Новини
ГДБОП удари престъпна група за трафик на мигранти през България и Сърбия 
Автор: Елиза Дечева 17:12
©
ГДБОП разкри престъпна група за трафик на мигранти през България и Сърбия. Седем души са задържани в рамките на международната полицейска операция, координирана от Европол. 

Акцията е проведена на територията на областите София, Стара Загора и Враца на 7 октомври 2025 г. Полицейски служители на гръцката служба за борба с нелегалната миграция, румънската Гранична полиция и борба с организираната престъпност, службата за борба с организираната престъпност на Република Молдова и на Европол също са взели участие в спецакцията. 

Операцията по линия на нелегална миграция е реализирана в рамките на регионална оперативна целева група (OTF ITER), създадена за разследване на мрежи за контрабанда на мигранти, използващи България като транзитна страна. Арестувани са седем трафиканти, едни от които са на високо ниво в йерархията на международния трафик. Задържани са шестима българи и един гражданин на Сирия.

На шестима от задържаните - петима българи и сирийския гражданин - са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест.

Претърсени са 11 имота и 3 автомобила. Иззети са 13 мобилни телефона, сим карти, договори за наемане на автомобили, записни заповеди и други документи, отнасящи се към извършената престъпната дейност, както и фалшиви банкноти с номинал 200 евро.

Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура - Русе.

