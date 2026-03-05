Главен комисар Емил Пармаков пое ръководството на Главна дирекция "Национална полиция“.Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев от вчера - 4 март, главен комисар Емил Пармаков е временно преназначен на длъжност директор на Главна дирекция "Национална полиция“.От септември 2022 година до момента той бе заместник-директор на ГДНП. Новият ръководител на Националната полиция бе представен пред служителите й лично от замeстник-министър Иван Анчев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.