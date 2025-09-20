© Facebook Пожарът в Плевенско е локализиран, но огнеборците остават на терен. Това съобщиха за "Фокус" от ГДПБЗН.



Гори бивш мазутен утайник от рафинерия Плама-Плевен. Запалили са се и пластмаси.



От пожарната успокояват, че опасност за населението няма.



Плевнчани са притеснени и за качетвото на въздуха след пожара и апелират възможно най-бързо да получат информация дали излизането навън е безопасно за здравето им.