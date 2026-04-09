Министерството на вътрешните работи (МВР) упражнява натиск върху ГЕРБ - това заяви кандидат-депутатът от партията Христо Терзийски пред репортер на ФОКУС.

Терзийски обясни, че спрямо трима общински съветници от ГЕРБ е бил приложен натиск.

"МВР извърши обиски и изземвания в домовете им, включително на техните моторни превозни средства, по сигнали за нерегламентирана дейност по време на изборите - тоест за покупко-продажба на гласове в полза на ГЕРБ", уточни той.

Кандидат-депутатът напомни, че самият той е бил министър на вътрешните работи, както и Румяна Бъчварова, и попита кога управлението на ГЕРБ е предприемало подобни действия спрямо политическа партия по време на предизборна кампания.

"Нямаме претенции към редовите полицаи, които изпълняват задълженията си, а към висшето ръководство на МВР, което ежедневно докладва как се бори с купувачите на гласове", добави Терзийски.

Бившият външен министър Георг Георгиев заподозря целенасочена атака към ГЕРБ.

"Впечатление прави, че единствените, които попадат под ударите на тази агресия, са ГЕРБ. Нито една друга партия, включително тези, които подкрепят служебното правителство, не са засегнати. Всичко, което продължават, са своеволия и репресии", коментира той.

Георгиев допълни:

"Не си представяхме, че след Бойко Рашков ще настъпят подобни мракобесни периоди, но новият министър Емил Дечев явно е ангажиран именно с това. Действията му нямат нищо общо с професионализма на МВР или с редовите служители, които са заставени да извършват тези действия.“

Той предупреди, че ще държат отговорни както вътрешния министър, така и началника на кабинета на премиера и самия премиер.

"В момента се цели да се попречи на ГЕРБ да участва пълноценно в изборите. Те се опитват да оправдаят политическото си съществуване. Ние предупреждавахме, че тази репресия ще се разгърне, и че намеренията им не са искрени“, завърши Георг Георгиев.