ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ИТН подписаха анекс за ротация на председателя на НС
© Булфото
С анекса се утвърждава нов механизъм за ротационно заемане на поста председател на Народното събрание. Съгласно договореното, всяка от трите политически формации ще излъчва свой кандидат за председател на парламента на ротационен принцип, като всеки мандат ще бъде с продължителност 10 месеца.
Редът на ротация ще бъде следният:
1.Коалиция ГЕРБ–СДС
2.Политическа партия "Има такъв народ"
3.Коалиция "БСП–Обединена левица"
След изчерпване на тази последователност, ротацията ще започва отначало.
Останалите клаузи на Споразумението за парламентарно мнозинство остават непроменени. Анексът влиза в сила от датата на неговото подписване от трите страни.
По-рано стана ясно, че Рая Назарян е новият председател на НС, а Наталия Киселова се оттегли от поста.
