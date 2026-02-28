Андрей Гюров във връзка с конфликта в Близкия Изток, на което Гюров бе поканил само редовните членове на Съвета, без представители на законодателната власт.
Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:
България е парламентарна република. В моменти на криза институциите не се стесняват – те се разширяват. Съветът по сигурността може да има постоянни членове, но политическата отговорност за националната сигурност се носи от Народното събрание. От хора, избрани пряко от гражданите.
Служебното правителство има временен мандат. Парламентът има демократична легитимност. Когато в международната среда има военно напрежение, прозрачността и включването на парламентарните сили не са "предизборна арена“, а гаранция за доверие. Демокрацията не е удобство. Тя е процедура.
В момент на криза България има нужда от институционално единство, не от институционално затваряне. Временните правителства не трябва да вземат постоянни решения зад затворени врати. Легитимността не се назначава – тя се избира. Настояваме за институционален контрол, не политическа сцена, в каквато служебното правителство превръща институциите.
Призоваваме служебният министър-председател незабавно да предприеме действия по запознаване на парламентарно представените партии с решенията на Съвета за сигурност и мотивите за вземането им. Призоваваме и президентът Йотова да поеме отговорност за назначения от нея Министерски съвет и да не допуска чрез него парламентът бъде изтласкан от решенията за националната сигурност.
ГЕРБ - СДС: Служебното правителство има временен мандат, парламентът има демократична легитимност!
