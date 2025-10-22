ЗАРЕЖДАНЕ...
ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало": Пълен мандат на управление, ДПС отказва да участва в изпълнителната власт
"ДПС-Ново начало" ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството.
Двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.
"ДПС-Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.
Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.
Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.
