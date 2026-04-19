Първи коментар от ГЕРБ след изборния ден – от партията заявиха, че няма да участват в "коалиции“ и "сглобки“.
"Без коалиции, без сглобки! Да спечелиш изборите е едно, да управляваш е съвсем друго“, пишат от втората формация в бъдещия парламент според данните от екзитпола на "Тренд" към 19 часа, предаде NOVA.
"Изборите решават кой да е първи, но преговорите ще решат кой ще управлява. В политиката, както и в живота, трябва търпение", допълват оттам.
