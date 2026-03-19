Томислав Дончев, предаде репортер на ФОКУС.
На съвместен брифинг пред медиите равносметка дадоха бивши министри от кабинета ''Желязков''- Томислав Дончев, Георги Георгиев и Жечо Станков.
''Ние инвестирахме всички възможни усилия да осигурим приемането на останалите осем закона, свързани с 4-тото и 5-то плащане по ПВУ - надявам се, че до броени часове ще можем да се похвалим с междинен успех - тоест да сме осигурили подкрепа за половина законопроекти", каза Дончев.
Депутатът от ГЕРБ посочи, че за законопроектите, които касаят ПВУ, но не срещат подкрепа, ще търсят мнозинство в следващия парламент.
''Искането за четвъртото плащане по НПВУ трябва да бъде изпратено до края на март, а за петото - юни'', каза Дончев и изрази притеснения, че едното заплащане може да се забави.
''Работата, която започнахме като министри си я довършихме като депутати'', каза от своя страна бившият министър на правосъдието Георги Георгиев. Той подчерта, че повече от 20 години в България се говори за закон за лобизма, но той никога не е бил приет.
''Преди 4 години България се е задължила по ПВУ да изработи и приеме такъв закон, срещу което да получи безвъзмездни близо 440 млн. евро - еквивалент на инвестициите в ремонти на 80 домове за възрастни хора'', каза той.
"В последните седмици масово се тиражира, че ще бъдат загубени 437 млн. евро заради Закона за енергията от възобновяеми източници. От ГЕРБ винаги сме били хора, които действат с ясен план, без да говорят много. В закона за обществения транспорт внесохме необходимите законодателни промени, с които тези средства са изцяло достъпни на база изпълнената реформа", каза и бившият енергиен министър Жечо Станков.
Той обясни, че чрез реформата ще се въведе задължение за общините да осигуряват възможност за зарядни точки за електромобили.
"Служебното и бъдещите редовни правителства изцяло ще имат възможност да поискат това плащане по ПВУ, за което се говореше през последните две седмици", допълни Станков. От ГЕРБ обясниха, че ако не са изпълнени всички реформи, част от средствата по четвъртото плащане могат да бъдат отложени.
ГЕРБ с равносметка: България получи 2 милиарда евро по ПВУ
