От самото начало БСП настоява за социалните разходи в този бюджет, защото виждате инфлацията в държавата - цените растат, доходите на хората не отговарят на ръста на цените. Това заяви депутатът от "БСП-Обединена левица" Габриел Вълков в кулоарите на парламента, предаде репортер наПрипомняме ви, че вчера БСП поиска да бъде приет проектобюджетът за 2026 г.- бюджетът, който управляващото мнозинство поправи след масови протести срещу план - сметката на страната."В този бюджет бяхме предложили увеличаване на майчинските, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на учителските заплати", каза Вълков и изрази критика към управляващите:"Виждаме обаче, че останалите партии не се интересуват от доходите на хората, разправяме се с всякакви други неща в този парламент, вместо да решим реални проблеми, което всеки български гражданин очаква", обясни той."Служебното правителство, което ще встъпи в длъжност, ще е с удължителен бюджет. Може да влезем в спирала от избори и да няма бюджет през цялата година и да работим с 1/12, което също е проблем. Инфлация има, а ние работим с бюджет, който е приеман преди една година, което е проблем за всеки български гражданин", заключи депутатът.