Илияна Йотова и да отпаднат ограниченията на секциите. Това каза депутатът от "БСП – Обединена левица" Габриел Вълков в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.
По отношение на Андрей Гюров като избор на президента за служебен премиер той смята, че "ще бъде максимално безпристрастен" на фона на лицата в "домовата книга".
Вълков коментира дали Бойко Рашков би бил добър избор за служебен вътрешен министър. По негови думи депутатът от ПП-ДБ се е справил добре предходния път, когато е заемал този пост, и вероятно ще се справи добре отново. Той изрази надежда вътрешният министър в служебния кабинет да бъде независим от която и да е политическа партия.
Вълков каза, че в партията не е обсъждано дали представител на БСП ще бъде част от служебното правителство.
Депутатът коментира и избора на Крум Зарков за председател на БСП. "Борислав Гуцанов беше министър в управлението. Т.е. едното послание беше – да запазим същото. Второто беше – да променим нещо. Дали ще е за добро, или за лошо, ще видим", посочи той.
По отношение на предстоящия вот Вълков е на мнение, че всеки един ляв човек – социалист може да гласува само и единствено за БСП. Освен това партията е застанала и зад Румен Радев на президентските избори, "което обаче е вече част от историята". И допълни, че всяка една от партиите, включително и досегашният президент, са конкуренти на БСП. Той допълни, че след като се формира новото Народно събрание, ще стане ясно дали БСП ще застане против или зад Бойко Борисов и Делян Пеевски.
"Аз вярвам, че с избора на Крум Зарков, ще заемем правилната страна на промяната", допълни той.
Вълков смята, че в политиката трябва да има силно ляво и силно дясно, защото само така страната може да върви напред. А балансът се постига като се сменят лявото и дясното в управлението, допълни още той.
По темата за "Петрохан – Околчица" политикът смята, че случаятне трябва да се политизира. Институциите трябва да си свършат работата, но "години недоверие в службите водят до това да влизаме в теории какво е станало там", допълни той. Вълков смята, че е проблем, че политици, свързани с ПП-ДБ, са дарявали за "тази секта".
