Габриела Наплатанова бе избрана за председател на Съвет за електронни медии (СЕМ) на днешното заседание на регулатора, съобщава БТА.
Кандидатурата ѝ бешиздигната от досегашния председател Симона Велева и от члена на съвета Къдринка Къдринова, като получи подкрепа и от Пролет Велкова. Единственият глас "въздържал се“ беше на Галина Георгиева.
Мандатът на Симона Велева начело на СЕМ изтече в сряда. Тя пое поста на 22 април 2025 г.
