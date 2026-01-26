Габриела Руменова: Потребителите винаги са много важен регулатор на пазара
"Важно е като такъв да осъзнаем своята роля, защото нито институциите, които виждаме, че в момента са доста активни в извършването на проверки, нито ние самите като потребители можем да се справим по-отделно. Трябва да бъдем заедно, трябва да бъдем общество“, посочи тя.
Ръстът на цените се успокоява, търсенето пада с около 25%, а купувачите вече предпочитат по-малки, но нови и апартаменти с добро разположение
"Прави ми впечатление от коментарите в онлайн пространството, дори от репортажи, които се правят в медиите, че голяма част от търговците все още не знаят точно какво гласят разпоредбите на закона“, отбеляза Руменова.
"Все още не всички спазват правилата по отношение на двойното обозначаване - особено когато става въпрос за съобщение за намаление. Там законът е категорично ясен, т.е. разпоредбите са императивни, не предполагат тълкувание - трябва да има старата цена, която е прилагана поне 30 дни преди съобщението за намаление и новата цена, която плаща потребителят в левове и в евро“, коментира експертът.
Според правилата на ЕС, държавите, които не са членки на еврозоната, трябва в крайна сметка да приемат единната валута
По думите ѝ с нашата покупка или отказ от нея ние даваме санкцията на търговеца и това е по-доброто като регулация на пазара.
