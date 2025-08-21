ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Габриела Руменова: Сервитьорите в заведенията са длъжни да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката
"Закачени са на чадърите на плажа или са постанени на стойки на масите. На тях има QR кодове, които се сканират и водят до дигиталното меню“, разказа тя. И добави: "Въпросът е дали има алтернативни начини потенциалният клиент да се запознае с цените на това, което се предлага и съответно – между което може да избере в това заведение.“
Руменова е категорична, че достъпът до менюто не може да е обвързан с ползването на други услуги, като например телефон и интернет връзка. "Може да не желаем да си носим телефона на плажа или да ни е паднала батерията. Тогава как ще се информираме?“, каза още тя.
Законът задължава сервитьорите в заведенията да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката. Това е част от предварителната информация за потребителите, която е особено важна в курортите, където цените понякога са значително по-високи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Камера засне най-опасното включване към магистрала, което сте виждали
14:49 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: