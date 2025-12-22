Габриела и Красимир, измъчвали и убивали животни, остават в ареста
Съдебният състав прие, че двамата подсъдими Габриела Сашова и Красмир Георгиев нямат трайна връзка с България, поради което има възможност да се укрият, има опасност да извършат престъпление, ако бъдат с по-лека мярка, както и може да повлияят на свидетели.
Днес трябваше да има разпоредително заседание, но единият подсъдим не беше получил обвинителния акт преди повече от 7 дни.
Поради това съдът връчи днес обвинителния акт и насрочи разпоредителното заседание за 16 януари.
