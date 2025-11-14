Красимир Георгиев и Габриела Сашова заявили в показанията си, че били "принудени" да извършват трите престъпления, в които са обвинени. Това стана ясно по време на брифинг на прокуратурата в Перник. Двамата са обвинени в престъпен сговор, мъчения и убийства на животни, както и за създаване на порнографско съдържание."Лицата понастоящем са задържани и очакваме съдът да насрочи разпоредително заседание", коментираха от прокуратурата."Това време беше необохдимо, за да се съберат изключително много доказателства. Ключовите експертизи са на съдържанието на видеофайловете, които са иззети от устройствата на обвиняемите. Говорим за около 1 година период, това са множество деяния", казаха още от прокуратурата.Единият от обвиняемите е отказал да даде обяснения, а другият е дал защитна версия за принуда. Прокуратурата не е установила кой ги е принуждавал. Не уточняват кой от двамата е казал версията.Взети са предвид и показанията на купувачи на видеата. За жестокостта към животните обвиняемите ги грози от 2 до 4 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лева. "В момента Красимир е в затвора в София, а Габриела в Сливенския затвор", казаха от прокуратурата в Перник.