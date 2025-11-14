Габриела и Красимир, мъчили и убивали животни, с нови показания - били "принудени" да извършват жестокостите
©
"Лицата понастоящем са задържани и очакваме съдът да насрочи разпоредително заседание", коментираха от прокуратурата.
"Това време беше необохдимо, за да се съберат изключително много доказателства. Ключовите експертизи са на съдържанието на видеофайловете, които са иззети от устройствата на обвиняемите. Говорим за около 1 година период, това са множество деяния", казаха още от прокуратурата.
Единият от обвиняемите е отказал да даде обяснения, а другият е дал защитна версия за принуда. Прокуратурата не е установила кой ги е принуждавал. Не уточняват кой от двамата е казал версията.
Взети са предвид и показанията на купувачи на видеата. За жестокостта към животните обвиняемите ги грози от 2 до 4 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лева. "В момента Красимир е в затвора в София, а Габриела в Сливенския затвор", казаха от прокуратурата в Перник.
Още по темата
/
След убийството на кучето Мая: Прокуратурата даде на съд Габриела и Красимир, измъчвали животни до смърт
12.11
Пореден сигнал за насилие над животни: Затварят насилствено улични котки и кучета без основни грижи
29.05
Сарафов: Категорична нетърпимост и нулева толерантност в обществото срещу всички прояви на жестокост
12.05
След случая в Перник: ПП-ДБ обсъди на кръгла маса законодателни мерки срещу насилието над животни
25.03
Слави Трифонов: Нито Перник, нито който и да е град или село заслужават на тяхна територия да са се родили такива изроди
24.03
Още от категорията
/
2 млн. празни капсули, с бранада на американска фармацевтична корпорация, бяха задържани от "Митница София"
13.11
В Стара Загора гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
09.11
"Купува й храна, като печели и доверието й": Момиче източи 30 000 лв. от сметката на пенсионерка в София
08.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Адриан Николов: Видяхме много по-бързо оттласкване от дъното в ре...
20:29 / 13.11.2025
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 17 мин.
момата е била принудена-навели са я напред и така са я принудили.Ама тя пък не се дърпала.
ПловдивКапана
преди 42 мин.
Отрепки. Всички “любители” на животни, които обичат пекинези, пудели, дакели и всички кучета, обезобразявани и измъчвани стотици поколения, за се превърнат от вълци в осакатени животни… заслужават същата съдба.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.