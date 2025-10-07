Гаджев защити Борисов: Ако погледнем позициите на "Възраждане", по-скоро те обслужват чужди интереси

© Какво национално предателство е да търсиш инвеститори в българската газопреносна мрежа? Това попита председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев на журналистически въпрос относно коментар на лидера на "Възраждане“ Костадин Костадинов във връзка със статия на "Уолстрийт Джърнал“ за разговори между Бойко Борисов и Доналд Тръмп-младши.



"САЩ, между другото, са най-големите производители на газ в света, по-голям производител отколкото дори и Руската федерация. Така че да търсим възможности за диверсификация за ползване на американски газ – не виждам нищо лошо", посочи депутатът от ГЕРБ-СДС.



Христо Гаджев каза още, че Костадинов говори за национално предателство във всяко второ изречение.



"Ако погледнем позициите на "Възраждане“, по-скоро те обслужват чужди интереси", заяви Гаджев.



Мисля, че вчера беше отговорено от самия г-н Борисов, нямам какво повече да допълня по темата, заяви още Христо Гаджев относно статията в "Уолстрийт Джърнал“.