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|"Ãàëúï": Ìóòàô÷èéñêè å ñ 70% îäîáðåíèå, Ìàíãúðîâ - ñ 49%
Òîâà ñå ïîñî÷âà â ïðîó÷âàíå íà "Ãàëúï èíòåðíåøúíúë“ âúâ âðúçêà ñ êîðîíàâèðóñà. Èçñëåäâàíåòî áåøå ïðîâåäåíî ìåæäó 15 è 18 ìàé.
Ïðîäúëæàâà äà ñïàäà äåëúò íà ïàíè÷åñêèòå ðåàêöèè ïî îòíîøåíèå íà êîðîíàâèðóñà – õîðàòà, êîèòî ïðèåìàò, ÷å òîâà å ñìúðòîíîñíà îïàñíîñò è åäíî îò íàé-ñòðàøíèòå íåùà, ñïîëåòÿâàëè ÷îâå÷åñòâîòî. Òîçè äÿë å 17% ñåãà, à ïðåç ìàðò è àïðèë âðåìå áåøå 22-24%.
Åäíîâðåìåííî ñ òîâà, äÿëîâåòå íà òðåâîæíàòà è ñïîêîéíàòà ðåàêöèÿ ïîêàçâàò ïðèçíàöè íà óñòàíîâÿâàíå íà îïðåäåëåíè ðàâíèùà. Äåëúò íà õîðàòà, êîèòî ïðèåìàò, ÷å êîðîíàâèðóñúò å îïàñåí, íî âñå ïàê å ñàìî ñèëåí ãðèï, ñïèðà ïëàâíèÿ ñè ñïàä è çàñåãà îñòàâà â äèàïàçîíà îêîëî 60%. Äåëúò íà îíåçè, êîèòî ñìÿòàò, ÷å òîâà íå å ñåðèîçíà îïàñíîñò è å ïðåäè âñè÷êî øóìîòåâèöà, ñïèðà ðúñòà ñè è îñòàâà äà ñå êîëåáàå îêîëî 20%. Èìà è ìàëúê ïðîöåíò êîëåáàåùè ñå.
Èçãëåæäà, ÷å òðåâîãàòà ñëåä êðàÿ íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå è ïî-ñòðîãèòå ìåðêè çà îáùåñòâåíà èçîëàöèÿ îñòàâà, íî îïàñíîñòòà å âå÷å ïî-òðåçâî îöåíåíà è êàðòèíàòà íà ìàñîâîòî ñúçíàíèå èçêðèñòàëèçèðà, ñëåä äèíàìèêàòà ïðåäè òîâà.
Íà òîçè ôîí 61% íàìèðàò ìåðêèòå íà âëàñòòà ñðåùó êîðîíàâèðóñà çà äîñòàòú÷íè, 29% - çà ïðåêàëåíè è 9% - çà íåäîñòàòú÷íè. Èìà è ìàëöèíà êîëåáàåùè ñå. Ñëåä ñåäìèöèòå íà ïîñòåïåíåí ñïàä â äÿëîâåòå íà îïðåäåëåíèåòî "äîñòàòú÷íè“ è ðúñò íà îïðåäåëåíèåòî "ïðåêàëåíè“, ñåãà âå÷å è òóê î÷åâèäíî èìà óñòàíîâÿâàíå îêîëî îïðåäåëåíè íèâà.
Íîðìàëèçàöèÿ ñå íàáëþäàâà è ïî îòíîøåíèå íà îöåíêèòå çà îïåðàòèâíàòà âëàñò – ïðàâèòåëñòâî è ùàá. Ïîñòåïåííîòî è çàêîíîìåðíî ìíîãîñåäìè÷íî "ñëèçàíå“ îò ïèêîâèòå íèâà îò ïðåäè äâà ìåñåöà èçãëåæäà å ïðåóñòàíîâåíî è îáùåñòâåíèòå îöåíêè îñòàâàò áëèçî äî ðàâíèùàòà îò ïîñëåäíîòî çàìåðâàíå ïðåäè äâå ñåäìèöè.
Ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ îñòàâà ñ ïîëîæèòåëíà ñóìàðíà ñèòóàòèâíà îöåíêà – 54% îäîáðåíèå, 41% íåîäîáðåíèå è 5% êîëåáàíèå. Òàçè îöåíêà îñòàâà ïî-äîáðà îò òðàäèöèîííîòî äîâåðèå êúì Áîðèñîâ, îò÷åòåíî ïðåäè ìåñåöè. Â îñíîâàòà íà ïðåîáëàäàâàùèòå ïîçèòèâíè îöåíêè äîñåãà å âåðíèÿò óñåò íà âëàñòòà êúì êàëåíäàðà íà îáùåñòâåíèòå íàñòðîåíèÿ.
Ëþáîïèòíî å êàê õîðàòà ñå îòíàñÿò êúì äîö. Ìàíãúðîâ – êîéòî ñå óòâúðäè êàòî ñâîåîáðàçåí ñèìâîë íà àëòåðíàòèâíèÿ ïðî÷èò íà ñèòóàöèÿòà. 49% ãî îäîáðÿâàò, 30% íå, à îñòàíàëèòå ñå êîëåáàÿò. Çà ñðàâíåíèå, ïðîô. Ìóòàô÷èéñêè èìà îäîáðåíèå 70%, íåîäîáðåíèå 26% è 4% ñå çàòðóäíÿâàò äà îòãîâîðÿò.
86% îò àíêåòèðàíèòå ïúê ñìÿòàò, ÷å Áúëãàðèÿ ñå ñïðàâÿ ñðàâíèòåëíî äîáðå ñ åïèäåìèÿòà íà ôîíà íà äðóãèòå åâðîïåéñêè äúðæàâè, êîåòî äîïúëíèòåëíî ïîòâúðæäàâà, ÷å äåéñòâèÿòà äî òîçè ìîìåíò ñà îöåíåíè âèñîêî îò ìíîçèíñòâîòî îò áúëãàðèòå.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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