Румен Радев, ГЕРБ - СДС, "Продължаваме Промяната - Демократична България'', ''ДПС - Ново начало" и ''Възраждане". Това сочи моментната картина на предизборните нагласи, регистрирана от националното представително проучване на ''Галъп интернешънъл болкан'', проведено в периода 10.02-28.02.2026 г.
Данните от изследването показват, че коалицията "Прогресивна България" около Радев получава висока първоначална подкрепа, но недостатъчна засега за самостоятелно парламентарно мнозинство - 29,8% - така Радев би спечелила с около 10% преднина. Статистиката показва, че най-значим прилив към тази формация идва от гласоподаватели на следните политически сили: 62,5% от гласувалите за БСП-Обединена левица през октомври 2024 г., понастоящем биха дали вот за формацията на Румен Радев; същото биха направили 46,7% от избирателите на "Възраждане“; 30% от избирателите на МЕЧ; 20,7% от гласувалите за ПП-ДБ.
На второ място се нарежда ГЕРБ - СДС с 19,6 процента.
"Формацията на Бойко Борисов съхранява стабилността на своето електорално ядро. Евентуалното скъсяване на разликата с първата формация ще зависи преди всичко от ефективността на предизборната кампания", отбелязват в анализа си от "Галъп".
Третата позиция, но в низходяща тенденция, заемат ПП-ДБ - 11.0%.
''Влияние за това оказват скандалите около случая "Петрохан“ и асоциирането на формацията със служебното правителство – събития, които доминираха в публичната среда в периода на провеждането на проучването. Евентуална мобилизация на протестен вот би могла да надгради настоящия резултат'', посочва социологическата агенция.
След тях се нареждат ''ДПС - Ново начало'' с 10,9% и ''Възраждане" с 6%.
Кои партии остават под 4% черта?
Под чертата остават 3,3%, БСП-Обединена левица - 2,9%, ИТН - 2,8% и "Величие" - 2,2%. С 1% от гласовете АПС остава извън състава на бъдещото Народно събрание. За друга партия биха гласували 4,3%, а 2,7% биха дали гласа си за опцията "Не подкрепям никого". 2,1 на сто заявяват, че смятат да гласуват за независим кандидат.
Около 51% от всички респонденти заявяват, че ще гласуват на предстоящите избори.
