Ген. Кирил Радев: Калушев е изпълнявал държавни поръчки
По негови думи в основата на всичко стои материалният интерес на Калушев. "Той е имал възможност да манипулира хората, които са били в неготово обкръжение – събира пари, много хора са му били дарители", коментира Радев. Той е на мнение, че Калшув е заблудил държавните органи, министри, представители на бизнеса. Експертът каза още, че "парите са били необходими на Калушев, за да създаде тези бази, които му дават възможност да реализира скрития си замисъл – сексуалния си нагон".
"За мен и шестте убийства са убийства по сценарий", каза още той. Според него Ивайло Калушев е убил 22-годишния Николай и 15-годишното момче.
Според генерала останалите мъже дълбоко са вярвали в мита за Калушев като духовен водач и пряко свързан със сигурността на държавата и са "били да готови да направят абсолютно всичко за него". По негови думи те са "изпаднали в заблуда, че изпълняват нещо специално".
По отношение на родителите на децата, които са били в групата на Ивайло Калушев, Радев смята, че те не са случайни, а са част от кръга на мъжа – "те са преки наблюдатели на това, което се случва, без да допуснат, че нещата могат да стигнат дотук". Според него тези родители са смятали, че децата им са в сигурни ръце, не са предполагали, че нещо може да им се случи.
Радев смята, че няма да се стигне до съдебна зала и никой няма да понесе отговорност.
