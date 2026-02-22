Георг Георгиев.
По думите му е важно когато се правят важни реформи, да се действа много внимателно.
"Няма как в една системна партия да има напрежение вследствие на политически процеси. Ние сме ясно концентрирани в задачата си", каза Георгиев.
Той каза, че темата за Петрохан се нуждае от хладнокръвие и да оставим институциите и компетентните органи да си вършат работата.
"Г-жа Нейнски е човек с опит, познава министерството. Вярвам, че ще остане вярна на принципите, на които държавата е посветена", каза още той.
Относно спирането на работата на летището в София той каза, че няма място за тревога.
"България е част от една общност, която е ясно координирана и изпълнява своите задачи. Това, което ние правим, не е нито повод за безпокойство, нито нещо ново", заяви бившият министър.
Георг Георгиев: Очевидно е в какви проблеми се замеси този служебен кабинет още със старта си
