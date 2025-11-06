Георг Георгиев при представянето на изпълнението на ангажиментите на България по Универсалния периодичен преглед на ООН по правата на човека.
"За втори път през последните пет години България е член на Съвета на ООН по правата на човека. Ние държим на поетите ангажименти и последователно работим за тяхното изпълнение“ подчерта още Георгиев.
В рамките на изслушването на българската делегация първият ни дипломат представи основните законодателни промени и инициативи, предприети в отговор на препоръките, отправени към България по време на предходния преглед през 2020 г. “Въпреки предизвикателствата в международния дневен ред, България продължава да прилага най-високите международни стандарти в областта на правата на човека.", заяви външният ни министър.
Сред предприетите от страната ни мерки външният министър открои борбата с нетолерантността и дискриминацията, овластяване на жените и момичетата, защита на правата на децата и хората с увреждания, както и пълноценното включване в обществото на лицата в уязвими ситуации. Министърът подчерта още, че през настоящата година са подсилени националните правозащитни институции – избрани са нов Омбудсман, както и ново ръководство на Комисията за защита от дискриминация.
“Усилията на България в областта на върховенството на правото, демокрацията и правата на човека са широко признати от международната общност. Два от дългогодишните механизми за наблюдение в сферата на правосъдието и съдебната реформа вече са приключени, България е част от Шенгенското пространство и предстои присъединяването й към еврозоната. Тези постижения свидетелстват за устойчивия ангажимент на българските власти към демократичните ценности и върховенството на правото“, заяви министър Георгиев.
Той добави и, че именно тези усилия са допринесли за стабилна и предсказуема макроикономическа среда, финансова стабилност и повишаване на жизнения стандарт в страната.
В рамките на последвалия интерактивен диалог изказвания направиха над 90 държави - членки на ООН, които представиха своите наблюдения и препоръки относно положението с правата на човека в България. Особено внимание бе отделено на мерките срещу домашното насилие, на сигурността на журналистите и интеграцията на ромската общност, съобщи Министерството на външните работи.
Като държава - член на ООН, България преминава през Универсален периодичен преглед веднъж на всеки 5 години – най-мащабният механизъм на ООН в областта на правата на човека. Делегацията на България бе ръководена от министъра на външните работи Георг Георгиев и включваше заместник-министрите на правосъдието, на вътрешните работи и на труда и социалната политика, както и ръководители на водещи институции, работещи по теми, свързани с правата на човека.
