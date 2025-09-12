Георг Георгиев: Визите до САЩ са основен външнополитически приоритет на правителството 

© Включването на България в Програмата за безвизово пътуване е основен външнополитически приоритет на правителството и отговоря на дългосрочните очаквания на обществото за облекчен достъп и мобилност. Това каза по време на парламентарния контрол министърът на външните работи Георг Георгиев.



Георгиев каза, че тази тема, присъства на всички негови разговори и срещи с представители на американската страна.



"България отчита съществен напредък по изпълнението на критериите по сигурност на документите, граничния контрол и обмена на информация", обясни той.



Отпадането на визите за българските граждани не зависи от България и конкретен срок не може да бъде посочен. През 2024 г. процентът на отказаните визи тип В на българи за САЩ е бил 6,02 %, което е най-ниският процент.