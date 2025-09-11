Георг Георгиев: Задействането на член 4 заради атаката на руски дронове срещу Полша не означава въвличане във война

© Фокус Изразявам нашата солидарност с полските колеги. Това е смисъла на НАТО, това е смисъла на съюза, това е смисъла на нашата съвмесна работа по осигуряване сигурността и отбраната на алисанса. Това коментира министърът на външните работи Геор Георгиев пред журналисти в Благоевград във връзка с атаката на руски дронове срещу територията на Полша.



"Това, което наблюдаваме в момента, в цялата архитектура на сигурност в Европа, предизвикана и провокирана руската агресия в Украйна, но и от действия, които може да считаме като неприятелски е ние да отговаряме по подходящия начин. Задействането на член 4 (бел на ред. - от Северноатлантическия договор) не означава въвличането във война. Това е провеждане на консултации, които предстои да бъдат насрочени“, каза още той.



Георгиев добави, че партньорите и съюзниците са в постоянна връзка по между си.



"По нито един начин не говорим за провокиране на агресия от страна на северноатлантическия алианс, тъкмо обратното. Всичко, което правим откакто е започнала войната в Украйна е да говорим за това как може да предотвратим последваща ескалация, как да защитим международния правов ред, как да прекратим агресията и как да уважим суверенитета и териториалната цялост на една държава, която беше вероломно нападната, безпричинно, безпочвено и в крайна сметка да бъде прекратено това кръвопролитие“, добави министърът на външните работи на България.



Външният ни министър изрази надежда, че сме близо до развръзката, но така, както се вижда, очевидно руската федерация не желае мир.



Георгиев добави, че още не е ясно кога ще се проведат въпросните консултации. По отношение на това, кой ще представлява България, той посочи, че има механизъм, по който това се прави. "Когато бъде ясна цялата програма и последователност на действията, ще знаем", допълни той.



Георгиев отбеляза, че всяко нарушаване на въздушния суверенитет, на въздушното пространство или по друг начин на суверенитета на която и да е държава, може да бъде считано за вид провокация.



Аз не съм в позиция да тълкувам, какво точно се е случило, но щом полската държава е преценила, че има основание, най-малкото да задейства член 4, означава, че има неопровержими доказателства за причините, които провокират тези действия. Имайте предвид, че не са много случаите, в историята от създаването на Алианса до сега, в които се прибягва до тази мярка. Именно това е целта нашата комуникация, на тези консултации – да се предприемат най-адекватните възможни действия, поясни външният ни министър.



По думите на Георгиев така или иначе усилването на нашите отбранителни способности, инвестициите в тях, за които толкова много се говори и които, за съжаление, сами се интерпретират, че са подготовка за война, са именно обратното.



"Те са сдържане, те са изграждане на капацитет, който да не позволява на някого, че може да злоупотребява с международните правила. И това, което и нашата държава прави – да усилва отбранителните си способности и да инвестира в свой собствен ресурс, да модернизира армията си и въоръжените си сили, да бъде интегрална част от цялата широка архитектура на сигурност на Алианса в света е именно показателно за начина, по който ние гледаме на целия отбранителен капацитет. Това е начин за въздържане, възпиране на врежески негативни, провокативни действия, които могат да бъдат в ущърб на нашите държави. Ние сме се научили, че руската федерация злоупотребява с международната система за сигурност", каза Георг Георгиев.



Външният ни министър поясни, че по случая с Полша няма обща европейска позиция.



"Всяка от държавите изрази своята тревога от ескалацията на напрежението, включително ние призовахме да се свали градуса, за това да се търсят мирни решавания на конфликта, защото виждаме влошаване и на хуманитарната ситуация в Газа, което ни тревожи. Тревожи ни това, че загиват невинни, но ни тревожи и това, че терористичната групировка Хамас не връща заложниците, на сваля оръжие, не се оттегля от управление", коментира той.