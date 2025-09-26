Новини
Георг Георгиев предупреди пред ООН: Противници на международния правов ред инвестират сериозно в технологии за офанзивни цели
Автор: Десислава Томева 08:48Коментари (0)101
©
България потвърди ангажимента си за насърчаване на отговорното и етично използване на изкуствения интелект. Това стана по време на открития дебат на Съвета за сигурност на ООН на тема "Изкуственият интелект и международният мир и сигурност“, проведен в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Министърът на външните работи Георг Георгиев взе участие в заседанието и представи българската позиция в дискусията.

"Появата на нови технологии, включително изкуствен интелект, автономни системи и мащабно събиране на данни, очерта нов път на развитие както в гражданската, така и във военната сфера. Това бързо развитие изисква постоянна адаптация и разширяване на международните правни стандарти,“ заяви министър Георгиев в изказването си на форума.

Първият ни дипломат предупреди, че противници на международния правов ред инвестират сериозно в технологии за офанзивни цели, а дезинформационните кампании, захранвани от AI, застрашават демократичните ценности и обществения дебат. "Войната на Русия срещу Украйна демонстрира някои аспекти на прилагането на AI на бойното поле. В бъдеще можем да очакваме, че AI ще става все по-адаптивен и широко използван в конфликтни ситуации,“ посочи той и призова за засилено сътрудничество с частния сектор и академичните среди за запазване на технологичното предимство.

Министър Георгиев подчерта още, че AI трябва да се развива и използва в съответствие с международното право – включително Устава на ООН, международното хуманитарно право и правата на човека. Той припомни, че България активно подкрепя международните инициативи за отговорна военна употреба на изкуствения интелект, включително приетия в Сеул "Blueprint for Action“ и политическата декларация за отговорна употреба на AI и автономия, както и ключовите резолюции на Общото събрание на ООН от 2024 г.

В заключение българският външен министър заяви, че в епоха на бърза технологична трансформация изкуственият интелект е едновременно възможност и риск. Той подчерта, че страната ни ще продължи да бъде активен участник в глобалния диалог за AI и да насърчава решения, които укрепват международния мир, гарантират сигурността и защитават човешкото достойнство. "Нашата амбиция е да изградим свят, в който технологиите служат на хората, в който иновациите се развиват отговорно, а изкуственият интелект се превръща в инструмент за стабилност и просперитет за бъдещите поколения,“ подчерта Георгиев.


