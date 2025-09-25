ЗАРЕЖДАНЕ...
|Георг Георгиев разговаря с държавният секретар на САЩ Марко Рубио
Георгиев и Рубио обсъдиха ключови въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион, енергийната устойчивост на Европа и укрепването на трансатлантическите връзки. В хода на разговора двамата потвърдиха ангажимента на двете страни за продължаване на стратегическия диалог и задълбочаване на сътрудничеството в полза на сигурността, просперитета и демократичните ценности на двете страни.
Акцент бе поставен и върху общите усилия за подкрепа на Украйна и необходимостта от поддържане на единството в рамките на НАТО и Европейския съюз в контекста на продължаващата агресия на Руската федерация.
Министър Георгиев изрази благодарност за последователната подкрепа на Съединените щати за стабилността и демократичното развитие на Югоизточна Европа и подчерта стратегическата важност на българо-американското партньорство.
От своя страна, държавният секретар Рубио поздрави България за активната ѝ роля в рамките на НАТО и за приноса ѝ към регионалната сигурност.
Двамата се обединиха около извода, че двустранните отношения между САЩ и България ще продължат да се развиват във възходяща посока, както в сферата на сигурността, така и в енергетиката, икономиката и технологиите.
