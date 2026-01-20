Георг Георгиев след като вчера държавният глава Румен Радев подаде оставка от поста си, който присъства на отварянето на граничния пункт "Рудозем – Ксанти“, предаде репортер на ФОКУС.
Според него, ако част от спорните нагласи, демонстрирани назад във времето, бяха реализирани на практика, събитие като днешното – отварянето на прохода Рудозем – Димарио – може би нямаше да се случи. Той припомни поставянето под съмнение на ключови международни решения и изрази надежда, че последователността на българската външна политика ще бъде запазена, независимо от вътрешнополитическите настроения.
"С тревога през времето съм наблюдавал спорни моменти във външнополитическите нагласи на Румен Радев. Много се надявам, че външната политика на България, геостратегическите избори, които ние сме правили през последните 30 години, няма да бъдат изместени в посока, в която, убеден съм, на българските граждани няма да им хареса. Ако някое от тези настроения, които е проявявал държавният глава във времето назад, са били факт и са се реализирали на терен, то и събития като днешното може би нямаше да бъдат осъществени. Вие си спомняте поставянето под съмнение на стратегически избори, които България е правила, някои международноправни развития, които са били коментирани по странни начини. Наистина се надявам, че консистентността на българската външна политика ще се запази, независимо от това какви са настроенията вътре в държавата“, каза Георг Георгиев.
Георг Георгиев за оставката на Радев: Президентството е било най-голямата и платена с данъците на хората политическа централа
© Фокус
Още по темата
/
Бивш началник на кабинета на Радев: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
10:47
"ПП–ДБ ще се чувстват неудобно от прокремълските позиции на Радев": "Reuters" отразиха оставката на президента
19.01
Костадинов: На Радев ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие
19.01
Още от категорията
/
"Да, България": Снишаването на българското правителство за Гренландия с надежда политици да бъдат извадени от "Магнитски" е недостойно
13:22
Координационният център за еврото: Не са отчетени сигнали за проблеми при обмяната на левове в търговските банки през изминалата седмица
11:59
Изпълнителният директор на "Галъп": Не смятам, че има възможност и Румен Радев, и Илияна Йотова да подадат оставка - това би довело до държавнически сътресения
19.01
Крум Зарков: Евентуален проект на президента ще се позиционира стриктно в антикорупционната сфера
19.01
МВнР: Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите във влакова катастрофа в Испания
19.01
Андрей Новаков е вносител и преговарящ по новия европейски финансов план за регионалната политика на стойност над 780 млрд.евро
19.01
Гуцанов: Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка промяна в пенсионната система
19.01
Рая Назарян за евентуално включване на президента в изборите: В ГЕРБ нямаме страх от Радев. Всеки има право да се включи
19.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
aahasfer
преди 26 мин.
Много точно казано!И безплатна хранилка на боташчо и миризливата деса!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.