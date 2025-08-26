Георги Георгиев си има нов зам.-министър на правосъдието

© Прокурорската колегия на ВСС освободи Стоян Лазаров от длъжностите "заместник военно-апелативен прокурор“ на ВоАП и "прокурор“, поради назначаването му за заместник-министър на правосъдието. Това става ясно от сайта на Висшия съдебен съвет.



Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Стоян Лазаров от заеманата длъжност "заместник на административния ръководител – заместник военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура“, както и от длъжността "прокурор“, считано от датата на встъпването му в длъжност "заместник-министър на правосъдието“.



Решението е във връзка с негова молба от 25.08.2025 г. Тя е мотивиран със Заповед на министър-председателя Росен Желязков от 22.08.2025 г., с която на основание чл. 108, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19а, ал. 1 и чл. 23, ал. 6 от Закона за администрацията, и чл. 3, т. 2 от постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г., Стоян Лазаров е назначен на длъжността "заместник-министър на правосъдието". Неговата кандидатура е предложена от Георги Георгиев - министър на правосъдието.