Георги Харизанов: Радев ще вземе гласове и ще ощети тези, които го подкрепят
©
"Част от тези избиратели ще мигрират към Румен Радев. Иронията е, че електорат за него ще дойде от тези, които го подкрепят, няма да дойде от тези, които го критикуват и му противостоят. В този смисъл, не съм сигурен доколко тези, които го подкрепят, ще продължат да го подкрепят, особено ако не получат подадена ръка за потенциално партньорство, защото те са с ясното съзнание, че дори да има подадена ръка, те няма да могат да се възползват от нея, ако Радев набере сила, тъй като няма да са част от следващия парламент“, поясни Харизанов.
Подводните камъни пред президентския проект са много, заяви той.
"Изграждането на системна политическа партия е изключително сложна задача. Нито един от тези, които успяха да създадат вълни и да се качат върху тях, не успя да се справи с тази задача. Към днешна дата НДСВ съществува само на хартия, ИТН общо взето съществува само на хартия. ПП, които казваха, че са облачна партия – облакът се разнесе, няма го, на терен няма нищо. В този смисъл първият подводен камък е кой ще свърши черната работа, неблагодарната работа по създаване на истинска политическа партия, която да е представена във всички 266 общини, да има пълни листи за общински съветници, да има кметове, общински съветници, представители на местната власт из цяла България. Това е много тежка, неблагодарна и предизвикателна работа, с която нито един от "Спасителите“ не се справи, като някои от тях дори и не се захванаха. Очакванията често остават излъгани в последните години, особено когато се възлагат на фигурата на "Спасителя“. Има серийни разочарования, има серийни провали от такива фигури“, коментира политическият анализатор.
По думите му и до момента Румен Радев е бил възприеман като партиен лидер без да има собствена партия.
"Ярко критикуваше едни, хвалеше и е помагал с действията си на други, спазвайки Конституцията. Активно работеше на партийния терен със своите изявления, със своите речи, със своите обръщения, с острите епитети, които използваше – той очевидно се занимаваше с политически инженеринг“, посочи Харизанов.
Още по темата
/
Петър Витанов: Разделението в България не е идейно - Радев очаква подкрепа както отляво, така и отдясно
21:11
Асен Василев: Излизането на Радев на политическия терен дава възможност на българите да изберат в каква страна искат да живеят
14:14
Георг Георгиев за оставката на Радев: Президентството е било най-голямата и платена с данъците на хората политическа централа
13:42
Бивш началник на кабинета на Радев: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
10:47
Проф. Пламен Киров: С този ход на президента, процедурата за избор на служебен премиер ще се забави
08:45
Още от категорията
/
Как ще се промени доходността по партидите на осигурените с въвеждането на мултифондовата система
15:05
Кристиан Вигенин: Индустриалната политика не трябва да бъде за сметка на националните бюджети за здравеопазване
14:14
"Да, България": Снишаването на българското правителство за Гренландия с надежда политици да бъдат извадени от "Магнитски" е недостойно
13:22
Координационният център за еврото: Не са отчетени сигнали за проблеми при обмяната на левове в търговските банки през изминалата седмица
11:59
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.